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  • 03.08.2019 11:34
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 11:34

Marlboro, Marlboro Edge, Marlboro Touch sigara zammı ne zaman gelecek? 3 Ağustos Marlboro güncel fiyatlar

Marlboro güncel sigara fiyatları merak ediliyor. British American Tobacco markalarına yapılan sigara zammı sonrası Philip Morris grubunda yer alan Marlboro sigaralarına ne zaman zam geleceği konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Marlboro, Marlboro Edge, Marlboro Touch sigara zammı ne zaman gelecek? İşte 3 Ağustos Marlboro güncel fiyatlar...

Marlboro sigara zammı ne zaman gelecek?

Marlboro sigaralarına ne zaman zam geleceği merak konusu oldu. Bazı sigaralara 3 Ağustos tarihinden itibaren geçerli zammın yapılmasının ardından Marlboro grubuna zam yapılıp yapılmayacağını merak ediliyordu. Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre Marlboro grubuna ne zaman zam geleceği belli oldu. Peki, Marlboro, Marlboro Edge, Marlboro Touch sigara zammı ne zaman gelecek? İşte 3 Ağustos Marlboro güncel fiyatlar...

MARLBORO SİGARA ZAMMI NE ZAMAN GELECEK?

Philip Morris grubu içerisinde yer alan Marlboro Edge, Marlboro, Marlboro Touch sigara fiyatlarına ne zaman ve ne kadar zam geleceği merak ediliyor. Sosyal medyada dolaşan bilgiye göre, Marlboro markalarına 5 Ağustos Pazartesi gününden itibaren 3 TL zam yapılacağı iddia ediliyor.

GÜNCEL MARLBORO FİYATLARI NE KADAR?

Marlboro Edge

Blue/Sky: 13,00 TL

Marlboro

15,00 TL

Marlboro Touch

Blue, Gray, Aqua, One: 14,00 TL

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