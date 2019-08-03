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  • 03.08.2019 10:15
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 10:15

? En ucuz en pahalı sigara hangisi oldu? Ağustos 2019

Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları belli oldu. Bazı sigaralar 3 Ağustos itibarıyla zamlı halini aldı. Sigara zammı haberleri sonrası hangi sigaralara zam geldiği merak konusu oldu. Peki, ? En ucuz ve en pahalı sigara hangisi oldu? Sigara fiyatları ne kadar? İşte Ağustos 2019 ...

Hangi sigaraya ne kadar zam geldi?

Hangi sigaraya ne kadar zam geldi? Yeni sigara fiyatları günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bugünden itibaren geçerli olan zam sonrası hangi sigaralar zam geldiği konusunda araştırmalar başladı. Bu bağlamda en ucuz ve en pahalı sigara markaları da merak edilenler arasında yer aldı. Peki, hangi sigaraya ne kadar zam geldi? En ucuz ve en pahalı sigara hangisi oldu? Sigara fiyatları ne kadar? İşte Ağustos 2019 zam gelen sigaralar...

EN PAHALI EN UCU SİGARA HANGİSİ OLDU?

Britsh American Tobacco tarafından yayınlanan liste ile birlikte zamlı sigara fiyatları açıklandı. Buna göre, sigara fiyatlarına yapılan zam sonrasında en pahalı sigara 18 TL, en ucuz sigara ise 14 TL'den satışa sunulacak.

İşte Ağustos 2019 zam gelen sigaralar...

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