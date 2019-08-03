Kent, Kent D-Range, Kent Switch, Kent N-Range sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? 3 Ağustos zamlı liste

Kent sigara fiyatları ne kadar? British American Tobacco tarafından zamlı sigara fiyat listesinin yayınlanması ile birlikte zamlı sigara fiyatları belli oldu. Bazı markalara 3 Ağustos'tan itibaren gelen zam sonrası güncel sigara fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, Kent, Kent D-Range, Kent Switch, Kent N-Range sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? İşte 3 Ağustos Kent markası zamlı fiyat listesi...

KENT SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Kent

Blue, Grey, White: 15,00 TL

Kent D-Range

Blue, Grey, Switch, Blue Long, Grey Long: 15,00 TL

Kent Switch

16,00 TL

Kent N-Range

Black, Grey: 18,00 TL