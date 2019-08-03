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  • 03.08.2019 10:29
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 10:33

Kent, Kent D-Range, Kent Switch, Kent N-Range sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? 3 Ağustos zamlı liste

Kent grubu sigaraların zamlı fiyat listesi merak ediliyor. 3 Ağustos itibarıyla sigaralara gelen zam sonrası vatandaşlar tarafından internet üzerinden güncel sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, 3 Ağustos Kent, Kent D-Range, Kent Switch, Kent N-Range sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu?

Kent sigara fiyatları ne kadar oldu?

Kent sigara fiyatları ne kadar? British American Tobacco tarafından zamlı sigara fiyat listesinin yayınlanması ile birlikte zamlı sigara fiyatları belli oldu. Bazı markalara 3 Ağustos'tan itibaren gelen zam sonrası güncel sigara fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, Kent, Kent D-Range, Kent Switch, Kent N-Range sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? İşte 3 Ağustos Kent markası zamlı fiyat listesi...

KENT SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Kent

Blue, Grey, White: 15,00 TL

Kent D-Range

Blue, Grey, Switch, Blue Long, Grey Long: 15,00 TL

Kent Switch

16,00 TL

Kent N-Range

Black, Grey: 18,00 TL

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