Kent, Kent D-Range, Kent Switch, Kent N-Range sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? 3 Ağustos zamlı liste

Kent sigara fiyatları ne kadar? British American Tobacco tarafından zamlı sigara fiyat listesinin yayınlanması ile birlikte zamlı sigara fiyatları belli oldu. Bazı markalara 3 Ağustos'tan itibaren gelen zam sonrası güncel sigara fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, Kent, Kent D-Range, Kent Switch, Kent N-Range sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? İşte 3 Ağustos Kent markası zamlı fiyat listesi...
KENT SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Kent
Blue, Grey, White: 15,00 TL
Kent D-Range
Blue, Grey, Switch, Blue Long, Grey Long: 15,00 TL
Kent Switch
16,00 TL
Kent N-Range
Black, Grey: 18,00 TL
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