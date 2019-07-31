BD Başkanı Donald Trump, başkan seçildiğinden beri yüksek faizlerden yakınıyor ve bu durumun ABD ekonomisine zarar verdiğini belirtiyordu. Sık sık FED'e eleştiriler getiren Trump, faiz indirimi beklediğini belirtiyordu. Trump'ın bu ısrarlı tutumu ve ekonomik gelişmeler FED'i de faiz indirimine ikna etti.

POWELL FAİZ İNDİRİMİ YAPILACAĞINI İMA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşan FED Başkanı Jerome Powell, temel ekonomik görünümün güçlü seyretmeye devam ettiğini, istihdam piyasasının güçlü olduğunu ve enflasyonun, komitenin yüzde 2 hedefine doğru zaman içerisinde ilerleyeceğini söyledi.

Powell, "buna rağmen son aylarda görünüm üzerindeki belirsizlikler arttı. Özellikle son aylarda önde gelen bazı ekonomilerdeki ivmenin yavaşladığı görülüyor. Bu zayıflama ABD ekonomisini de etkileyebilir. Dahası, ticaret gelişmeleri, federal borç tavanı ve Brexit dahil politika konuları daha henüz çözümlenmedi" şeklinde konuştu.

FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Powell yaptığı açıklamada "Son aylarda görünüm üzerindeki belirsizlikler arttı. Özellikle son aylarda önde gelen bazı ekonomilerdeki ivmenin yavaşladığı görülüyor. Bu zayıflama ABD ekonomisini de etkileyebilir. Bu gelişmeleri dikkatle izlemeye devam ediyoruz. Bunların ABD ekonomisi ve enflasyon üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

25 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

FED Başkanı Powell'ın bu endişeleri dile getirmesi piyasalar tarafından faiz indirimi sinyali olarak algılandı. Ekonomi çevreleri, FED'in bugün 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceğini belirtiyor.

ABD'li bankaların ve ekonomistlerin yayımladığı raporlara bakıldığında, geçen hafta Türkiye'de olduğu gibi Fed'in faiz indirimine gideceği konusunda bir konsensus oluştuğu görülüyor.

Fed'in beklendiği gibi 25 baz puanlık bir indirime gitmesi durumunda piyasalarda önemli bir hareket yaşanması beklenmiyor.



DOLAR NE KADAR ETKİLENİR?

Faiz indirimin doları ne kadar etkileyeceği ise merak konusu. Powell'in açıklamasıyla birlikte piyasalar zaten faiz indirimi ihtimalini fiyatlamış ve dolar bir miktar geri çekilmişti.