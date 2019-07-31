Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 31.07.2019 21:18
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 21:56

Dolar son dakika... 'in kararının ardından dolarda düşüş! Dolar ne kadar oldu?

Açık Piyasa Komitesi (FOMC) dün başlayan toplantısı, bugün sona erdi. () kararını açıkladı. Fed beklentiler doğrultusunda faizlerde 25 baz puan indirdi. Gün içerisinde 5,50 - 5,56 aralığında hareket eden Dolar/TL kuru, Fed'in faiz kararı karşısında sert bir hareket yapmadı.

Piyasalarda tüm gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimi yaptı. Fed'in 25 baz puan faiz indirimi kararı aldığı açıklandı. Açık Piyasa Komitesi (FOMC) dün başlayan toplantısı, bugün sona erdi. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Fed beklentiler doğrultusunda faizlerde 25 baz puan indirdi.

Fed beklentiler doğrultusunda faizlerde 25 baz puan indirdi. Fed yüzde 2.25-2.50 olan faizi, yüzde 2.00-2.25'e çekmiş oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolar son dakika... FED'in kararının ardından dolarda düşüş! Dolar ne kadar oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri