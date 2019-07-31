Piyasalarda tüm gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimi yaptı. Fed'in 25 baz puan faiz indirimi kararı aldığı açıklandı. Açık Piyasa Komitesi (FOMC) dün başlayan toplantısı, bugün sona erdi. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Fed beklentiler doğrultusunda faizlerde 25 baz puan indirdi.

Fed beklentiler doğrultusunda faizlerde 25 baz puan indirdi. Fed yüzde 2.25-2.50 olan faizi, yüzde 2.00-2.25'e çekmiş oldu.