Piyasalarda tüm gözler ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararına çevrilmişti. Amerikan Merkez Bankası 11 yıl sonra faizi 0,25 puan düşürdü. Kararın dolara etkisinin ne olacağı da merak konusuydu. Peki, dolar ne kadar oldu? İşte FED kararının ardından son durum…

DOLAR ŞU AN NE KADAR OLDU?

Dolar saat 22.28.'den itibaren şu seviyelerde işlem görüyor.

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