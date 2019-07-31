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  • 31.07.2019 21:08
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 22:39

ne kadar oldu? Dolarda son durum ne? İşte FED faiz kararı sonrası dolar...

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı bekleniyordu. ABD Merkez Bankası Fed, 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine giderek 25 baz puanlık indirim yaptığını bildirdi. Vatandaşlar bu nedenle daki son durumu araştırıyor. İşte ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararının ardından dolarda son durum...

Dolar ne kadar oldu?

Piyasalarda tüm gözler ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararına çevrilmişti. Amerikan Merkez Bankası 11 yıl sonra faizi 0,25 puan düşürdü. Kararın dolara etkisinin ne olacağı da merak konusuydu. Peki, dolar ne kadar oldu? İşte FED kararının ardından son durum…

DOLAR ŞU AN NE KADAR OLDU?

Dolar saat 22.28.'den itibaren şu seviyelerde işlem görüyor.

ALIŞ: 5,5740 SATIŞ: 5,5773

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