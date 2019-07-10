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  • 10.07.2019 20:01
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 20:13

Başkanı Powell'dan son dakika açıklaması! FED faiz kararı ne olacak?

Amerika Başkanı 'den kararı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Powell yaptığı açıklamada ". bazı . Bu zayıflama ekonomisini de etkileyebilir. Bu gelişmeleri dikkatle izlemeye devam ediyoruz. Bunların ABD ekonomisi ve üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceğiz" dedi. Powell'ın konuşması, Fed'in, güçlü çıkan verilerine karşın 'daki politika toplantısında borçlanma maliyetlerini düşürmeye hazırlandığı yönündeki piyasa görüşünü destekledi...

FED Başkanı'ndan flaş açıklama! Faiz indirimi sinyali...

() Başkanı , ". bazı . Bu zayıflama ABD ekonomisini de etkileyebilir." dedi. Washington'da Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşan Powell, temel ekonomik görünümün güçlü seyretmeye devam ettiğini, piyasasının güçlü olduğunu ve un, komitenin yüzde 2 hedefine doğru zaman içerisinde ilerleyeceğini söyledi.

Powell, "Buna rağmen son aylarda görünüm üzerindeki belirsizlikler arttı. Özellikle son aylarda önde gelen bazı ekonomilerdeki ivmenin yavaşladığı görülüyor. Bu zayıflama ABD ekonomisini de etkileyebilir. Dahası ticaret gelişmeleri, federal borç tavanı ve dahil politika meseleleri henüz çözümlenmedi." ifadelerini kullandı.

ABD'de zayıf enflasyonun halihazırda tahmin edilenden daha kalıcı olabileceği uyarısında bulunan Powell, "Bu gelişmeleri dikkatle izlemeye devam ediyoruz. Bunların ABD ekonomisi ve enflasyon üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

"FED, LİBRA İLE İLGİLİ ENDİŞELERİ ÇÖZME YÖNÜNDEKİ ÇABALARI KOORDİNE EDİYOR"
Jerome Powell, Fed'in haziran ayındaki toplantısından bu yana ABD ekonomisindeki belirsizliklerin ticaret gerilimlerinin de etkisiyle arttığını, küresel ekonomiye ilişkin endişelerin ABD ekonomisinin görünümü üzerinde baskı yarattığını vurguladı.

Powell, haziran ayına ilişkin güçlü istihdam verilerinin Fed'in bakışını değiştirip değiştirmediğine ilişkin soru üzerine, "Sorunuza doğrudan bir cevap vereyim; hayır." ifadesini kullandı.

Facebook'un piyasaya sürmeye hazırlandığı "Libra" adı verilen para birimine ilişkin ciddi endişeleri olduğunu dile getiren Powell, Fed'in, Libra ile ilgili endişeleri çözme yönündeki çabaları koordine ettiğini söyledi.

"BAŞKAN TRUMP 'GİT' DERSE TABİİ Kİ GİTMEM"
Fed Başkanı Powell, ABD Başkanı 'ın kendisini görevden alabileceğine ilişkin açıklamaların hatırlatılması üzerine, "Başkan Trump 'git' derse tabii ki gitmem. Kanun, bana 4 sene boyunca bir süre verdi ve ben bu süre boyunca hizmet edeceğim." diye konuştu.

Powell'ın konuşması, Fed'in, güçlü çıkan istihdam verilerine karşın 'daki politika toplantısında borçlanma maliyetlerini düşürmeye hazırlandığı yönündeki piyasa görüşünü destekledi.

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