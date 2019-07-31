A101, BİM ve ŞOK Market Zincirlerinin Türkiye'nin 81 ilinde binlerce mağazası bulunuyor. İŞKUR'un internet sitesinde BİM, ŞOK ve A101'de görevlendirmek üzere işçi alım ilanı yayımlandı. İlana başvuruda bulunacak olan vatandaşlar A101, BİM ve ŞOK işçi alımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı...

BİM PERSONEL ALIM İLANI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.