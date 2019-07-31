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  • 31.07.2019 19:46
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 20:21

ile A101, BİM ve yapacak! Başvuru nasıl yapılıyor?

Her yıl aracılığıyla milyonlarca vatandaş iş sahibi oluyor. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinde ŞOK, BİM ve A101 Market mağazalarında görevlendirmek üzere tecrübeli ya da tecrübesiz personel alım ilanları da yayımlanıyor. İş arayışı olan vatandaşlar A101, BİM ve hakkında araştırmalara devam ediyor. Peki, A101, BİM ve ŞOK işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

A101, BİM ve ŞOK İŞKUR aracılığıyla işçi alımı yapacak!

A101, BİM ve ŞOK Market Zincirlerinin Türkiye'nin 81 ilinde binlerce mağazası bulunuyor. İŞKUR'un internet sitesinde BİM, ŞOK ve A101'de görevlendirmek üzere işçi alım ilanı yayımlandı. İlana başvuruda bulunacak olan vatandaşlar A101, BİM ve ŞOK işçi alımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı...

BİM PERSONEL ALIM İLANI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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