Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zammı kaç para? SSK SGK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban bayramına sayılı günler kala yaklaşık 12 milyon emekli için heyecanlı bekleyiş başladı. 1000 liralık kurban bayram ikramiyesi ödemeleri 5-9 Ağustos arasında ödenecek. Ölen eşinden ya da anne babasından aylık alanlara ise eksik ikramiye yatacak. Daha önce olduğu şeklinde yine biner lira olması beklenen ikramiyeler emeklilerin yüzünü güldürecek. Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı. Devlet tüm ödemelerini 31 Mayıs'ta yaparken, sadece emekli bayram ikramiyeleri için kasadan 10.7 milyar TL çıktı. Kurban Bayramı'nda bu rakam 11 milyar TL seviyelerine çıkabilir. 2019 Normal takvime göre Kurban Bayramı tatili Cumartesi günü başlayacak ve Çarşamba günü sona erecek. Perşembe günü normal mesai yapılacak. Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil süresinin içerisine katılmasıyla ilgili beklenti var. Ancak bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zammı kaç para? SSK SGK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 12.5 milyon emekli tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda SSK SGK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi ödeme tarihleri oldukça büyük önem arz ediyor. Ramazan Bayramı için ödenen ikramiyeyi 31 Mayıs'ta alan emekliler, Kurban Bayramı için ikramiyelerini Ağustos ayında alacaklar. Bu yıl Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Türkiye'de SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı sistemleri üzerinden milyonlarca emekli bulunuyor. Bu emeklilere ölüm aylığı alanlar da eklenince sayı 12.5 milyona çıkıyor. Kurban Bayramı'na kadar emekli olacaklar bu rakama dahil değil. Kurban Bayramı'na kadar emekli maaşı almayı hak edenler de ikramiye alacak.
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