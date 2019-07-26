Banka kredi faiz oranları son dakika düştü mü? İşte güncel konut kredisi faiz oran tablosu İş Bankası, Ziraat, Halkbank... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından faiz kararının açıklamasının ardından kredi faiz oranlarının ne zaman düşeceği araştırılmaya başlandı. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında "Kredi faiz oranları ne zaman düşecek?" sorusu yer alıyor. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte banka banka güncel kredi faiz oranları... Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir.