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Emekli maaşlarında devrim niteliğinde değişiklik! Emeklilikte 3 maaş birden nasıl alınır?

Meclis'te komisyonda kabul edilen 11. Kalkınma planı ile birlikte gündeme gelen tamamlayıcı emeklilik çalışanlar için gelecek güvencesi olacak. Peki tamamlayıcı emeklilik nedir? BES'le kolay emeklilik mümkün mü? Çalışan emekli tekrar aynı hakkı kazanabilir mi? Emeklilikte 3 maaş birden nasıl alınır? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

26.07.2019 07:50 - Son Güncelleme: 26.07.2019 07:50
Emekli maaşlarında devrim niteliğinde değişiklik! Emeklilikte 3 maaş birden nasıl alınır?

Meclis'te komisyonda kabul edilen 11. Kalkınma Planı ile birlikte özellikle kıdem tazminatı ve emeklilik sistemlerinde devrim niteliğinde değişiklikler gerçekleşecek. Sosyal tarafların mutabakatıyla çıkartılması planlanan Kıdem Tazminatı Reformu aynı zamanda tamamlayıcı emeklilik sistemini de devreye alacak. Böylece çalışanlar için kıdem tazminatı garantisi ile ikinci bir emeklilik ve maaşın yolu da açılmış olacak.

Emekli maaşlarında devrim niteliğinde değişiklik! Emeklilikte 3 maaş birden nasıl alınır?

SEKTÖREL SİSTEMLER
Bugün Türkiye'de sosyal güvenlik sistemiyle emekli olanlar çalıştıkları dönemdeki kazançlarından daha az maaş alıyor. Dolayısıyla emekli olduktan sonra çalışmaya devam ediyor.

Emekli maaşlarında devrim niteliğinde değişiklik! Emeklilikte 3 maaş birden nasıl alınır?

Tamamlayıcı emeklilik olarak da otomatik katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) düşünülüyor. Kalkınma Planı'nda da yer alan bilgilere göre bu sistem şimdiki uygulamasından çok daha ileriye taşınacak. Dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanan sektörel emeklilik sistemleri de devreye alınabilecek.

Emekli maaşlarında devrim niteliğinde değişiklik! Emeklilikte 3 maaş birden nasıl alınır?

Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcıları sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekebilecek. Bugünkü sistemde parasını çekmek isteyenlerden devlet katkıları kesiliyor. Ayrıca vergi kesintileri de yapıldığından para eksilerek ödeniyor.

Emekli maaşlarında devrim niteliğinde değişiklik! Emeklilikte 3 maaş birden nasıl alınır?

BES'teki devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak. Gençlere daha fazla destek sağlanmış olacak.

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