Emekli maaşlarında devrim niteliğinde değişiklik! Emeklilikte 3 maaş birden nasıl alınır?

Meclis'te komisyonda kabul edilen 11. Kalkınma Planı ile birlikte özellikle kıdem tazminatı ve emeklilik sistemlerinde devrim niteliğinde değişiklikler gerçekleşecek. Sosyal tarafların mutabakatıyla çıkartılması planlanan Kıdem Tazminatı Reformu aynı zamanda tamamlayıcı emeklilik sistemini de devreye alacak. Böylece çalışanlar için kıdem tazminatı garantisi ile ikinci bir emeklilik ve maaşın yolu da açılmış olacak.