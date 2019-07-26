Emekli maaşlarında devrim niteliğinde değişiklik! Emeklilikte 3 maaş birden nasıl alınır?
Meclis'te komisyonda kabul edilen 11. Kalkınma planı ile birlikte gündeme gelen tamamlayıcı emeklilik çalışanlar için gelecek güvencesi olacak. Peki tamamlayıcı emeklilik nedir? BES'le kolay emeklilik mümkün mü? Çalışan emekli tekrar aynı hakkı kazanabilir mi? Emeklilikte 3 maaş birden nasıl alınır? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
26.07.2019 07:50
- Son Güncelleme: 26.07.2019 07:50
Meclis'te komisyonda kabul edilen 11. Kalkınma Planı ile birlikte özellikle kıdem tazminatı ve emeklilik sistemlerinde devrim niteliğinde değişiklikler gerçekleşecek. Sosyal tarafların mutabakatıyla çıkartılması planlanan Kıdem Tazminatı Reformu aynı zamanda tamamlayıcı emeklilik sistemini de devreye alacak. Böylece çalışanlar için kıdem tazminatı garantisi ile ikinci bir emeklilik ve maaşın yolu da açılmış olacak.
Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcıları sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekebilecek. Bugünkü sistemde parasını çekmek isteyenlerden devlet katkıları kesiliyor. Ayrıca vergi kesintileri de yapıldığından para eksilerek ödeniyor.
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