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  • Ekonomi
  • 26.07.2019 13:27
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 13:34

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Mesai saatleri değişecek

Kamuda çalışma koşulları çalışanların ihtiyaç ve tercihlerine göre yeniden yapılandırılıyor. Esnek çalışma modeline geçiliyor. 11. Kalkınma Planı kapsamında sisteminde uygun iş ve kuruluşlardan başlanarak esnek çalışma modeli geliştirilecek.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Mesai saatleri değişecek

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On , 'de yayımlandı. Bu kapsamda rejiminde köklü değişikliklere gidiliyor. Kamuda çalışma koşulları çalışanların ihtiyaç ve tercihlerine göre yeniden yapılandırılıyor.

Planda yer alan, uygun kurumlardan başlanarak esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması ve işlevsel bir performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi maddesi dikkat çekiyor.

- Çalışma saatleri üzerindeki denetimin etkinliği artırılacak.

- Kısmi ve esnek çalışanların sosyal güvenceye erişimini artırmak üzere gerekli değişiklikler yapılacak.

- Esnek çalışma biçimleri konusunda tüm sosyal taraflara yönelik farkındalık faaliyetleri artırılacak.

ÇALIŞMA SAATLERİ ESNETİLECEK
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Avrupa, Amerika ve OECD ülkelerinde kamu kurumlarında uygulanan esnek çalışma modeli Türkiye'de de yaygınlaştırılacak, çalışma saatleri esnetilecek. Yeni uygulamayla çalışanların ailelerine, eğitim, sosyal aktivitelere daha fazla vakit ayırması sağlanacak.

HALKIN REFAHI ARTACAK
Genel Kurulunda kabul edilen plan, uzun vadeli bir perspektifle Türkiye'nin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkenin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkın refahını artırmak için temel yol haritası olacak.

Plan döneminde; ekonominin yapısı, uzun vadede istikrarı ve sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde dönüşüme tabi tutularak, eğitim hamlesiyle beşeri sermayenin, milli teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulması ile başta kadın ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması amaçlanıyor.

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