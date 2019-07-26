

Merkez Bankası 4.5 yıl sonra ilk kez faiz indirme kararı aldı. Geçen yılki kur saldırısının ardından Eylül ayında faizi 6.25 puan çekerek yüzde 24'e yükselten Merkez Bankası yeni başkan Murat Uysal'ın başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizini 425 baz puan indirerek yüzde 19.75'e çekti.







Ekonominin önünü açacak kararın, bankaların verdiği kredi faizlerine direkt yansıması bekleniyor. Maliyetlerin düşmesi ile birlikte reel sektörün yatırım iştahı yükselecek, bireysel yatırımcı ise ertelediği konut ve taşıt alımlarını hayata geçirecek. Yatırım ve büyümenin önünü açacak karar sonrası açıklama yapan Para Politikası Kurulu (PPK), ekonomideki kademeli toparlanmanın önümüzdeki dönemde devam edeceğine dikkat çekerek, indirimin süreceği sinyalini de verdi.







Faiz indirimi olursa piyasaların çökeceği, kurun uçacağı yönünde açıklamalar yapan felaket tellalları da şok oldu. İş dünyası indirimin piyasaları canlandıracağını söyledi.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının kur yükselteceğini ileri sürenler ise bir kez daha avuçlarını yaladı. Karar öncesi 5.73 lira olan dolar, ilak anda 5.78 lirayı görmesine rağmen, daha sonra hızla 5.65 liraya indi. Dolar günü 5.69 liradan kapattı.Faiz indirimi Türk Lirası kredi faizlerine de yansıyacak. Konut kredisinde faizin kısa vadede yüzde 20'nin altına, ticari kredi faizinin ise yüzde 22'lere gevşemesi öngörülüyor. Taşıt ve tüketici kredilerinin ortalamasının ise yüzde 25'lere gerilemesi bekleniyor.