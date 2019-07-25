Merkez Bankası tarafından faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti. Merkez Bankası faiz indirim kararının ardından konut kredilerinin ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte araştırılan o soruların yanıtı...

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ MÜ?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı almasının ardından bankaların da faiz oranlarını indirmesi bekleniyor.

Güncel konut kredisi faiz oranlarını bir sonraki sayfaya geçerek görebilirsiniz...