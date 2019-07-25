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  • 25.07.2019 23:54
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 23:54

Kurban Bayramı öncesi ödenir mi? ?

Bayram için planlarını yapmaya başlayan memurlar, Ağustos ayı maaşlarının ne zaman yatırılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Bu nedenle bayramdan önce maaşların yatırıp yatırılmayacağı konusunda araştırmalar devam ediyor. Peki, Kurban Bayramı öncesi ödenecek mi? Maaşlar bayramdan önce yatırılacak mı?

Memur maaşları Kurban Bayramı öncesi ödenir mi?

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Bayrama az bir zaman kala yüz binlerce memur, maaşların yatırılacağı tarihle ilgili araştırmalara devam ediyor. Bu nedenle "Memur maaşları Kurban Bayramı öncesi ödenecek mi?" sorusu merakla araştırılan soruların başında bulunuyor. İşte konu hakkında merak edilen bilgiler...

MEMUR MAAŞLARI KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ÖDENECEK Mİ?

Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplarda oluyor. Ancak Kurban Bayramı 11-14 Ağustos arasında idrak edilecek. Bu nedenle memurlar Kurban Bayramı öncesi maaşların yatırılıp yatırılmayacağını sorgulatıyor. Maaşların 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplarda olması bekleniyor.

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