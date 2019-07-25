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  • 25.07.2019 16:06
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 16:11

Ev alacaklara büyük müjde! oranları düşüyor! Güncel kaç?

Piyasalar tarafından uzun süredir merakla beklenen kararı, bugün öğle saatlerinde açıklandı. Açıklanan karara göre faiz 425 baz puan düşürülerek yüzde 19,75'e getirildi. Bu kararın ardından gözler tüketici, taşıt ve konut kredilerine döndü. Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendiren Takvim Gazetesi Müdürü Faruk Erdem, "Şu anda Merkez Bankası verilerine göre ortalama faiz oranları, tüketici kredilerinde yüzde 27,01, Taşıt kredilerinde yüzde 27,67, konut kredilerinde yüzde 21.26, Ticari kredilerde ise yüzde 25.43'ük oranlar uygulanıyor. Mevduat kredilerinde ise ortalama oran yüzde 21.85. Merkez Bankası'nın 425 baz puanlık indirimi sonrasında bu oranları aşağı yönlü hareket edeceğini ve yeni düşük faiz oranlarıyla hem borçların kolay ödenmesinin hem de piyasaların canlanmasının sağlanacağı görülüyor." dedi. Peki kredi faiz oranları kaç olacak? İhtiyaç, taşıt ve düşecek? İşte detaylar...

Yılbaşından bu yana ekonomideki dengelenme süreciyle birlikte ortaya çıkan enflasyondaki düşüş eğilimi Merkez Bankası'nın elini güçlendirdi. Bundan sonraki süreçte Temmuz Ağustos aylarıyla birlikte özellikle gıda fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle Eylül Ekim aylarında enflasyonda tek hanelerin görülmeye başlanacak olmasıyla birlikte faizlerde 425 baz puanlık indirim de geldi.

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