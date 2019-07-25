Yılbaşından bu yana ekonomideki dengelenme süreciyle birlikte ortaya çıkan enflasyondaki düşüş eğilimi Merkez Bankası'nın elini güçlendirdi. Bundan sonraki süreçte Temmuz Ağustos aylarıyla birlikte özellikle gıda fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle Eylül Ekim aylarında enflasyonda tek hanelerin görülmeye başlanacak olmasıyla birlikte faizlerde 425 baz puanlık indirim de geldi.