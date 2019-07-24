Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son toplantısı 12 Haziran tarihinde gerçekleştirilmişti. Temmuz ayı toplantısı için geri sayım başlamışken Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı da şu sıralar araştırılan konuların başında yer alıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne açıklanacak? İşte merakla araştırılan sorunun cevabı...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz toplantısı 25 Temmuz tarihinde yapılacak. Karar aynı gün içinde açıklanacak.