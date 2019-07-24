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  • 24.07.2019 20:29
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 20:29

ne açıklanacak? faizi indirecek mi? İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () Temmuz ayı görüşmeleri için geri sayım sürüyor. Vatandaşlar tarafından nın ne olacağı şimdiden merakla bekleniyor. Gözler şimdi TCMB Temmuz ayı toplantısına çevrildi. Toplantı yapıldığı gün faiz kararı da açıklanıyor. Peki, ? ? İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı ne açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son toplantısı 12 Haziran tarihinde gerçekleştirilmişti. Temmuz ayı toplantısı için geri sayım başlamışken Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı da şu sıralar araştırılan konuların başında yer alıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne açıklanacak? İşte merakla araştırılan sorunun cevabı...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz toplantısı 25 Temmuz tarihinde yapılacak. Karar aynı gün içinde açıklanacak.

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