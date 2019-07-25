Merkez Bankası günlerdir merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Açıklanan karara göre faiz 425 baz puan indirildi. Faiz indirimin ardından dolar ve euronun indirime nasıl tepki göstereceği merakla bekleniyordu. İşte dolar ve euronun faiz kararının ardından son durumu...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından anlık olarak 5,77 TL seviyelerine kadar yükselmesine rağmen ardından sert bir düşüş yaşayarak 5,68 TL seviyelerine düştü.​



EURO NE KADAR?

Euro da faiz kararının ardından dolar ile benzer bir grafik izledi. Kararın ardından euro anlık olarak 6,40 TL seviyelerine gelse de ardından sert bir düşüş yaşayarak 6.34 TL seviyelerine geriledi.