Faiz kararı sonrası kredilerde son durum ne? İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi güncel faiz oranları
Merkez Bankası tarafından dün yapılan PPK toplantısında alınan 425 baz puan faiz indirimi kararının ardından gözler kredilere çevrildi. Kararın ardından ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde de faiz indirimi bekleniyor. Peki kredilerde son durum ne? Akbank, Garanti, Ziraat, VakıfBank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte kredilerde güncel faiz oranları...
26.07.2019 09:40
- Son Güncelleme: 26.07.2019 10:01
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alınan Murat Çetinkaya'nın yerine getirilen Murat Uysal'ın da ilk başkanlık yaptığı Para Politikası Kurulu toplantısından politika faizinin 425 baz puan düşürülerek yüzde 19,75 seviyesine çekilmesine karar verildi.
KREDİ ORANLARINDA TEK TEK İNDİRİME GİDİLECEK
4,5 yıl sonra faizlerde yapılan ilk indirim vatandaşın da yüzünü güldürecek.
Özellikle konut ve otomotiv sektörü gibi çok sayıda sektörün heyecanla beklediği indirim kararı sonrası bankaların da mevcut kredi oranlarında tek tek indirime gitmesi bekleniyor.
KONUT KREDİLERİNDE FAİZ YÜZDE 3'E ÇIKMIŞTI
Merkez Bankası'nın 2018 yılı Eylül ayında faizi 625 baz puan artırarak 24,00 puana çıkarmasının ardından konut kredilerinde faiz oranları da yüzde 3 seviyesine kadar çıkmıştı.