Faiz kararı sonrası kredilerde son durum ne? İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi güncel faiz oranları

Merkez Bankası tarafından dün yapılan PPK toplantısında alınan 425 baz puan faiz indirimi kararının ardından gözler kredilere çevrildi. Kararın ardından ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde de faiz indirimi bekleniyor. Peki kredilerde son durum ne? Akbank, Garanti, Ziraat, VakıfBank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte kredilerde güncel faiz oranları...

26.07.2019 09:40 - Son Güncelleme: 26.07.2019 10:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





