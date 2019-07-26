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  • 26.07.2019 16:42
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 16:42

Türkiye'ye yatırım kararı alan 'in ilk talepleri belli oldu

Bir süre önce Türkiye'de fabrika kurma kararı alan Alman otomotiv devi 'in, Türkiye’ye 1.3 milyar euroluk yatırım yapacağı ve kurmayı planladığı fabrika için de ’yı seçtiği iddiaları kentte heyecana neden oldu. Kurulacak fabrikanın yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayacağı belirtilirken, Alman devinin de bir takım talepleri olduğu öğrenildi.

Otomotiv devi Alman Volkswagen firmasının yeni yatırım için Manisa'yı seçtiğinin iddia edilmesi Manisa iş dünyası ve vatandaşlar tarafından heyecanla karşılandı. İş dünyası Manisa'nın doğru bir tercih olduğunu belirtirken vatandaşlar da yapılacak yatırımın hem Manisa hem de Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

FİRMADAN KONUT TALEBİ
Yaklaşık 1,3 milyar euroluk yatırımla en az 5 bin kişiye istihdam sağlanacağı öğrenilirken Volkswagen'in sosyal alan, konut, eğitim binaları gibi birçok talebinin olduğu belirtildi. Firmanın konut talebi üzerine Yunusemre Belediyesi ve OSB'nin görüşmelerde bulunduğu öğrenilirken, fabrikanın kurulacağı alanın resmi olarak açıklanmamasına rağmen yerinin de belirlendiği iddia edildi.

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