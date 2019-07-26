Otomotiv devi Alman Volkswagen firmasının yeni yatırım için Manisa'yı seçtiğinin iddia edilmesi Manisa iş dünyası ve vatandaşlar tarafından heyecanla karşılandı. İş dünyası Manisa'nın doğru bir tercih olduğunu belirtirken vatandaşlar da yapılacak yatırımın hem Manisa hem de Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

FİRMADAN KONUT TALEBİ

Yaklaşık 1,3 milyar euroluk yatırımla en az 5 bin kişiye istihdam sağlanacağı öğrenilirken Volkswagen'in sosyal alan, konut, eğitim binaları gibi birçok talebinin olduğu belirtildi. Firmanın konut talebi üzerine Yunusemre Belediyesi ve OSB'nin görüşmelerde bulunduğu öğrenilirken, fabrikanın kurulacağı alanın resmi olarak açıklanmamasına rağmen yerinin de belirlendiği iddia edildi.