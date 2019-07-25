Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 25.07.2019 18:29
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 18:41

Banka banka nda son durum ne? Akbank, Garanti, Ziraat, VakıfBank taşıt, konut kredisi!

'nın faiz kararının ardından banka banka ndaki son durum merakla araştırılıyor. Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar nı inceliyor. Peki, banka banka kredi faiz oranlarında son durum ne? İşte Akbank, Garanti, Halkbank, VakıfBank taşıt, konut kredisi oranları...

Banka banka kredi faiz oranlarında son durum ne?

Temmuz ayının sonlarında olduğumuz şu günlerde kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Özellikle banka banka kredi faiz oranlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki, banka banka kredi faiz oranlarında son durum ne? Haberimizde Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını güncel bir şekilde derledik. İşte Akbank, Garanti, Halkbank, VakıfBank taşıt, konut kredisi oranları...

BANKA BANKA KREDİ FAİZ ORANLAR

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.8
Taşıt kredisi: 1.76
Konut kredisi: 1.5

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBanka banka kredi faiz oranlarında son durum ne? Akbank, Garanti, Ziraat, VakıfBank taşıt, konut kredisi!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri