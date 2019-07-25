Temmuz ayının sonlarında olduğumuz şu günlerde kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Özellikle banka banka kredi faiz oranlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki, banka banka kredi faiz oranlarında son durum ne? Haberimizde Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını güncel bir şekilde derledik. İşte Akbank, Garanti, Halkbank, VakıfBank taşıt, konut kredisi oranları...

BANKA BANKA KREDİ FAİZ ORANLAR

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.8

Taşıt kredisi: 1.76

Konut kredisi: 1.5