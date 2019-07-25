25 Temmuz Merkez Bankası son dakika faiz kararı açıklandı! Peki TCMB Merkez Bankası faiz indirimi yaptı mı? Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan son dakika açıklaması şöyle; Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirilmesine karar vermiştir. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin ılımlı bir toparlanma eğilimi sergilediğini göstermektedir. Küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı artış eğilimini sürdürmekte, özellikle turizmdeki güçlü seyir doğrudan ve bağlantılı sektörler kanalıyla iktisadi faaliyeti desteklemektedir denildi.