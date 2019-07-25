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  • 25.07.2019 15:57
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 15:57

Merkez sı son dakika kararı nedir? ne demek? Politika faizi ne oldu?

Merkez sı, Murat Uysal'ın başkanlığa atanmasının ardından ilk Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Politika ini 19.75'e indirdi.Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti. Merak edilen detaylar haberimizde... Merkez Bankası'nın faiz indireceğini öngörüp dolar alanlar kaybetti. Dolar 5.70'in de altına indi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faizi yüzde 24'te yüzde 19.75'e indirdi. Bu karar sonrasında doların hareketi merak ediliyordu. Peki Merkez Bankası son dakika faiz kararı nedir? ne demek? Politika faizi ne oldu?

25 Temmuz Merkez Bankası son dakika faiz kararı açıklandı! Peki TCMB Merkez Bankası faiz indirimi yaptı mı? Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan son dakika açıklaması şöyle; Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirilmesine karar vermiştir. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin ılımlı bir toparlanma eğilimi sergilediğini göstermektedir. Küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı artış eğilimini sürdürmekte, özellikle turizmdeki güçlü seyir doğrudan ve bağlantılı sektörler kanalıyla iktisadi faaliyeti desteklemektedir denildi.

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