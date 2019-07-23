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  • 24.07.2019 09:10
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 10:58

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şube başkanları emekliye kira yardımı için Ankara'da bir araya geldi. İşte TÜED'in emekliler için aralarında kira yardımının da olduğu talepleri... "Kira fiyatlarındaki artış ve ısınma giderlerinin yükselmesi, emeklilerimizin hane halkı tüketim harcamalarını yükseltmekte ve bu harcamalar bin lira aylık alan bir emeklinin gelirinin yaklaşık yüzde 60'ına denk gelmektedir.

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