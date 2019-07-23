Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen 108 şube başkanının iştirakıyla toplanan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emeklileri yakından ilgilendiren konuları görüştü.
Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen 108 şube başkanının iştirakıyla toplanan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emeklileri yakından ilgilendiren konuları görüştü.
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