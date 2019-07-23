Milyonlarca emekli vatandaşın yüzünü güldürecek gelişme yaşanıyor... SGK, SSK ve Bağ- Kur'lu emeklilere kredi ve ön ödeme ödemesi yapılmakta. Emekli maaşlarının bağlanması için bekleyenlere avans ödemesi kapsamında sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafınca 2019 yılı asgari ücretin (net) tutarı kadar ödemeler yapılmaktadır...