Milyonlarca emekli vatandaşın yüzünü güldürecek gelişme yaşanıyor... SGK, SSK ve Bağ- Kur'lu emeklilere kredi ve ön ödeme ödemesi yapılmakta. Emekli maaşlarının bağlanması için bekleyenlere avans ödemesi kapsamında sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafınca 2019 yılı asgari ücretin (net) tutarı kadar ödemeler yapılmaktadır...
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