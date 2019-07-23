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  • 24.07.2019 08:59
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 10:12

, , emeklileri için güzel haber geldi

Milyonlarca emekli için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. , , emeklileri için 3 maaş ön ödeme ve 10 maaş kredi olanağı verilecek. Emeklilik için müracaat meydana getiren kişilere ön ödeme ödemesi yapılması için aylığının 90 gün içinde bağlanmamış olması gerekiyor ve bunun yanı sıra yazılı müracaat yapılması mecburi.

Milyonlarca emekli vatandaşın yüzünü güldürecek gelişme yaşanıyor... SGK, SSK ve Bağ- Kur'lu emeklilere kredi ve ön ödeme ödemesi yapılmakta. Emekli maaşlarının bağlanması için bekleyenlere avans ödemesi kapsamında sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafınca 2019 yılı asgari ücretin (net) tutarı kadar ödemeler yapılmaktadır...

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