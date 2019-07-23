Müjde! Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? SSK Bağkur memur emekli maaş farkı ödeme günü ne zaman?

Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Haziran ayında açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşına yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre, emeklilerin maaşı yüzde 5 zamlandı. Memur ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 1 enflasyon farkı ile birlikte yüzde 6 zamlandı. Zamlı maaşlarını ne zaman alacaklarını merak eden memurlar için müjdeli haber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Peki, emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? SSK Bağkur memur emekli maaş farkı ödeme günü ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

MEMUR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK kapsamında gelir aylık alanların maaşları 26 Temmuz'a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Temmuz tarihlerinde ödenecek.

Yaşlılık ve engelli maaşı ise ayın 5'i ila 9'u arası hesaplara yatırıldı.

Memur ve emeklileri iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye göre Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor.