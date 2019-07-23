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  • 24.07.2019 09:22
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 09:22

SSK, ve Bağkur farkı ne kadar, ne an ödenecek? İşte emekli maaşı ödeme günleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: (Memur) emeklilerinin maaş farkları 'da ödenecek. 2.3 milyon emekliye 500 milyona yakın maaş farkı ödenecek. 2019'un Temmuz ayında yapılacak yüzde 6.01 la birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3. 723 lira, en düşük memur emekli maaşı da 2.521 lira olacak. Bu yılın ocak ayında ise memur ve emeklileri yüzde 10.73 maaş zammı almıştı.

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SSK, SGK ve Bağkur emekli zam farkı ne kadar son dakika ne zaman ödenecek? İşte emekli maaşı ödeme tahsis numarası. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının 25 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi. Bakan Selçuk, "SSK kapsamında gelir aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz'a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Temmuz'da zamlı ödenecek" ifadesini kullandı. Bu arada Kurban Bayramı da 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. İkinci ikramiyenin de 5-9 Ağustos'ta ödenmesi planlanıyor.

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