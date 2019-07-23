SSK, SGK ve Bağkur emekli zam farkı ne kadar son dakika ne zaman ödenecek? İşte emekli maaşı ödeme tahsis numarası. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının 25 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi. Bakan Selçuk, "SSK kapsamında gelir aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz'a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Temmuz'da zamlı ödenecek" ifadesini kullandı. Bu arada Kurban Bayramı da 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. İkinci ikramiyenin de 5-9 Ağustos'ta ödenmesi planlanıyor.