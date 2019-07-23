Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin ödeme gününü araştırmaya başladı. SGK tarafından yılda iki kere verilen 1000 TL tutarındaki ikramiyenin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. 2019'un ilk ikramiyesi 31 Mayıs'ta hesaplara yatırılmıştı. Peki, emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2019 Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme günü belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekliler bu yılda Kurban Bayramı öncesi bin lira bayram ikramiyesi alacak. Ramazan Bayramı'nda ikramiye alan emekliler, bu yılın ikinci bayram ikramiyesini de Kurban Bayramı öncesinde alacak. Yeni emeklilerde bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.

Emekliler bayram ikramiyesini Ağustos ayında hesaplarında görebilecekler. Bayram 11 Ağustos'a denk geldiği için bayran ikramiyesinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. Böylelikle emekliler yılın ikinci ikramiyesini almış olacaklar. Ödemelerin kesin tarihi SGK tarafından duyurulacak.