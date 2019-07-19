SGK Bağkur SSK erken emeklilik başvuru şartları neler? Kadınlarda ve erkeklerde erken emekli nasıl olunur? Kadınların çalışma hayatında pek çok hakları var. Bunlardan biri de sigortalı kadınların kademeli olarak erken emekli olabilmesi. Peki hangi durumda bu mümkün? SGK'dan emekli olabilmeniz için öncelikli olarak 3 şartın yerine gelmesi gerekir. Yaş, yıl ve prim günü şartlarının üçünü de tamamlamış olmanız lazım. Erken emeklilik için de bazı avantajlar mevcut. Emeklilik yaşını geri çekmek için yıpranma, malullük, engelli emekliliği gibi avantajların dışında üç önemli fırsat daha var. Peki erken emeklilik şartları neler? İşte o fırsatlar ve yapacaklarınız…