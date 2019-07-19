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  • 19.07.2019 15:29
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 15:38

ve lerde ? Bağkur başvuru şartları neler?

Yalnız lara tanınan bazı haklar sayesinde kadının daha erken emekli olması mümkün. Çocuğa bağlı borçlanmalar, yetişim benzer biçimde detaylar, sigortalı kadını emeklilikte lerden daha avantajlı kılıyor. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan kadınların şansı da bulunuyor. Milyonlarca insanı ilgilendiren emeklilik şartları bazı durumlarda değişebiliyor. Kadınlara doğum borçlanması, askerlik borçlanması, yaştan emeklilik, evlat edinmiş hanımlar ve buna bağlı şartları haberimizde bulabilirsiniz. Peki kadın ve erkeklerde ? ve Bağkur neler?

SGK Bağkur SSK erken emeklilik başvuru şartları neler? Kadınlarda ve erkeklerde erken emekli nasıl olunur? Kadınların çalışma hayatında pek çok hakları var. Bunlardan biri de sigortalı kadınların kademeli olarak erken emekli olabilmesi. Peki hangi durumda bu mümkün? SGK'dan emekli olabilmeniz için öncelikli olarak 3 şartın yerine gelmesi gerekir. Yaş, yıl ve prim günü şartlarının üçünü de tamamlamış olmanız lazım. Erken emeklilik için de bazı avantajlar mevcut. Emeklilik yaşını geri çekmek için yıpranma, malullük, engelli emekliliği gibi avantajların dışında üç önemli fırsat daha var. Peki erken emeklilik şartları neler? İşte o fırsatlar ve yapacaklarınız…

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