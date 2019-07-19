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  • 19.07.2019 10:58
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 11:03

farkı Bağkur oranı! İşte emekli ve !

Bağkur emeklisi ve memurlar yeni lı maaşlarını almaya başladı. Bu anlamda SGK Bağkur emeklisi ve memurlar için farkı zammı görüşmeleri devam ediyor. Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşmeye göre 2019 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 5 olarak zam alıyorlar. Ocak ayı artışları yapılmış ve bu yılın Temmuz ayında yapılan zam oranları enflasyon rakamları ile birlikte belli oldu. 2019 yılının birinci yarısında yükselen enflasyonla birlikte 2019 Ocak ayında önemli oranda zam alan memurlar, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 2019 Yılı Temmuz Ayında zam aldılar. Memur ve memur emeklileri 2019 yılı başında yüzde 4 zamma ek olarak yüzde 7.15 daha zam almıştı. Memur maaşları toplamda yüzde 11.15 zamlanmıştı.

Enflasyon farkı SGK SSK Bağkur zammı toplu sözleşme oranı! İşte emekli ve memur zammı güncel yeni maaşlar! 12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memur enflasyondaki artışa paralel zam alıyor. Memur ile emekli maaşlarına ocak-temmuz olmak üzere yılda iki kere zam yapılıyor. Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye nazaran belirleniyor. 2019 yılının ilk altı ayında gerçekleşen toplam %5,01 oranındaki enflasyon artış oranı, Temmuz ayında yapılacak %5' lik toplu sözleşme zammına ilave olarak % 1,01 enflasyon farkı zammı yapılacağı anlamına geliyor. Tablo, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre hazırlanmış olup, eşin çalışmıyor olmasına ve/veya çocuk sayısı ile yaşlarına göre aylık net maaş miktarı tabloda gösterilenden daha fazla olabilecektir.

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