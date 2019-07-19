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  • 19.07.2019 14:59
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 15:17

nereye yapılır, ! Bağkur ?

Kurumu Başkanlığınca borçlanma tahsilat bilgilerinin Borçlanma 4/C Programı'nın tahsilat alanına işlenmemiş olduğu tespit edilerek kurumlara ve çalışanlara yazı yolladı. Bu bağlamda emeklilik başvuruları ve gerekli evraklar belirtildi. Prim gününü ve yaşını dolduran sigortalı çalışanlar (askerlik ve doğum borçlanması dahil) SGK'nın ilgili birimine giderek yazılı beyanda bulunmalıdır. Emekli maaşı evrak işlemleri tamamlandıktan sonra işlemeye başlar. İlk olarak SGK'ya yaş ve prim durumunuzu (kimliğinizde beraber giderek )bildirmeniz gerekiyor. Bu bildirimden sonra emeklilik için uygun kriterleri taşıyorsanız 'emekli olur' yazısı alırsınız. Peki nereye yapılır, ! SGK Bağkur ?

SGK SSK Bağkur emeklilik işlemleri nasıl yapılır? Emeklilik başvurusu müracaatı nereye yapılır, emeklilik için gerekli evraklar neler? SGK SSK Bağkur emeklilik işlemleri nasıl yapılır? SGK emeklilik hesabı yapan herkesi yazıyla uyardı. Yazıda emeklilik borçlanmasına ilişkin verilerin güncellenmesi ve Kesenek Bilgi Sistemi'ne işlenmesi istendi. Böylece emeklilik başvuruları bir günde tamamlanacak. Gerekli evrakların tamamlanması halinde SGK üzerinden emeklilik işlemleri yapılarak emekli olunabiliyor. Prim gün sayısını ve yaş şartını dolduran vatandaşlar, emeklilik işlemlerini de tamamladıktan sonra emekli olabiliyor.

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HaberlerEkonomi HaberleriEmeklilik başvurusu müracaatı nereye yapılır, emeklilik için gerekli evraklar! SGK SSK Bağkur emeklilik işlemleri nasıl yapılır?
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