SGK SSK Bağkur emeklilik işlemleri nasıl yapılır? Emeklilik başvurusu müracaatı nereye yapılır, emeklilik için gerekli evraklar neler? SGK SSK Bağkur emeklilik işlemleri nasıl yapılır? SGK emeklilik hesabı yapan herkesi yazıyla uyardı. Yazıda emeklilik borçlanmasına ilişkin verilerin güncellenmesi ve Kesenek Bilgi Sistemi'ne işlenmesi istendi. Böylece emeklilik başvuruları bir günde tamamlanacak. Gerekli evrakların tamamlanması halinde SGK üzerinden emeklilik işlemleri yapılarak emekli olunabiliyor. Prim gün sayısını ve yaş şartını dolduran vatandaşlar, emeklilik işlemlerini de tamamladıktan sonra emekli olabiliyor.