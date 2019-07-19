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  • 19.07.2019 15:14
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 15:40

E-Devlet ile , SSK emeklilik yaşı hesaplama erken emekli olma şartları! Ne zaman, emekli olurum?

Ne vakit emekli olurum? Emeklilik yaşı ve şartları araştırılan mevzuların başlangıcında yer ediniyor. Emekli olmak için birçok yöntem vardır. Ama emekli olmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken bazı kriterler vardır. Bu şartların başlangıcında yaş ve prim günü gelmektedir. Belirli bir yaşı ve prim gününü dolduran tamamımız emekli olabilmektedir. Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması eksik prim olduğunda ilk akla gelenler. Böylece hem prim bununla beraber yaştan kazanabiliyorsunuz. 4A'lılar için 7200, 4B ve 4C'liler için 9000 yaş ve prim gün sayıları haberimizde. Peki Bağkur, ve SSK emeklilik yaşı hesaplama erken emekli olma şartları nedir? Ne zaman, ? İşte cevabı

Ne zaman, kaç yaşında emekli olurum?

Ne zaman kaç yaşında emekli olurum? E-Devlet ile 2019 Bağkur, SGK emeklilik yaşı hesaplama erken emekli olma şartları açıklaması. Çalışan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de ne zaman emekli olabilecekleri. Emekli olabilmek için gün sayanlar SGK'nın emeklilik sorgulama hizmeti ile hangi yılda ve yaşta emekli olabileceğini öğrenebiliyor. Emeklilik yaşının nasıl hesaplanacağı merak edilen konuların arasında yer alıyor. Emeklilik yaşı, emeklilik şartları arasında en önemli olanıdır. Belirlenen yaşı doldurmayan kişiler emeklilik hakkı kazanamazlar ve yaşı beklemek zorunda kalırlar. Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa eden kamu görevlileri istifa ettikleri dönem ile seçime kadarki zamanı borçlanabiliyor. Yurtdışında çalışanlar belli şartlarda bu süreleri borçlanarak emeklilik hesabına katabiliyor. Yine kadınlar yurtdışında 18 yaşından sonra geçirdikleri süreleri çalışmış olmasalar bile borçlanabiliyor.

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HaberlerEkonomi HaberleriE-Devlet ile 2019 Bağkur, SGK SSK emeklilik yaşı hesaplama erken emekli olma şartları! Ne zaman, kaç yaşında emekli olurum?
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