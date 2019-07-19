Ne zaman kaç yaşında emekli olurum? E-Devlet ile 2019 Bağkur, SGK emeklilik yaşı hesaplama erken emekli olma şartları açıklaması. Çalışan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de ne zaman emekli olabilecekleri. Emekli olabilmek için gün sayanlar SGK'nın emeklilik sorgulama hizmeti ile hangi yılda ve yaşta emekli olabileceğini öğrenebiliyor. Emeklilik yaşının nasıl hesaplanacağı merak edilen konuların arasında yer alıyor. Emeklilik yaşı, emeklilik şartları arasında en önemli olanıdır. Belirlenen yaşı doldurmayan kişiler emeklilik hakkı kazanamazlar ve yaşı beklemek zorunda kalırlar. Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa eden kamu görevlileri istifa ettikleri dönem ile seçime kadarki zamanı borçlanabiliyor. Yurtdışında çalışanlar belli şartlarda bu süreleri borçlanarak emeklilik hesabına katabiliyor. Yine kadınlar yurtdışında 18 yaşından sonra geçirdikleri süreleri çalışmış olmasalar bile borçlanabiliyor.