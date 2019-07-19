4/D'li kadrolu taşeron işçiye sözleşmeden maaşlara zam var mı? KİT'ler kadroya geçecek mi? KİT kadro şartları nedir? Taşeronda kadroya geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31 Ekim 2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri yayımlanmıştı. Buna göre merakla beklenen 2 yıllık maaş zamları, izinler ve eğitim yakacak gibi ek ücretleri belli oldu. Bu arada Türk-İş heyeti tarafından öncelikli konulardan birisi KİT işçileri. İşçi sendikası bu işçilerin de kadroya alınmasını talep edecek. Bunun yanında kadroya alınan taşeron işçiler içinde zam, mali ve özlük hakların iyileştirilmesi için bu talepler arasında olacak.