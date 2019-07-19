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  • 19.07.2019 16:39
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 16:51

işçiye sözleşmeden maaşlara var mı? 'ler kadroya geçecek mi? ?

'ler kadroya geçmek için geri sayıma başladı. Bu bağlamda 'nde (KİT) çalışan taşeronlara kadro verilmesi, KİT'lerin 2019 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programında da belirtildi. işçiye sözleşmeden maaşlara olayına gelecek olursak ise, 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili ikinci toplantı yapıldı. Hükümet 3 bin 500'ün altında ücret alanlara 60 TL, ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 4 enflasyon teklif edildi. Türk İş Sendikası taşeron işçi olarak ekibe alınan 4/D işçileri adına bazı taleplerde bulunuyor. Peki KİT'lere kadro ve kadrolu taşeron işçiye zam var mı? KİT'ler ekibe geçecek mi? ?

KİT'ler kadroya geçecek mi? Kadrolu taşeron işçi maaşı ne kadar?

4/D'li kadrolu taşeron işçiye sözleşmeden maaşlara zam var mı? KİT'ler kadroya geçecek mi? KİT kadro şartları nedir? Taşeronda kadroya geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31 Ekim 2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri yayımlanmıştı. Buna göre merakla beklenen 2 yıllık maaş zamları, izinler ve eğitim yakacak gibi ek ücretleri belli oldu. Bu arada Türk-İş heyeti tarafından öncelikli konulardan birisi KİT işçileri. İşçi sendikası bu işçilerin de kadroya alınmasını talep edecek. Bunun yanında kadroya alınan taşeron işçiler içinde zam, mali ve özlük hakların iyileştirilmesi için bu talepler arasında olacak.

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