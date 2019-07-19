Emeklinin zammı cepte! İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları...
Temmuz zamlarını öğrenen SSK emeklileri, zamlı emekli maaşlarına 17 Temmuz'da kavuşmaya başladı. Maaş ödemeleri 26 Temmuz'a kadar sürecek. Kuruşu kuruşu yaptığımız hesaba göre en az emekli maaşı 1.181 TL'ye ulaştı. Temmuz zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar oldu? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşları...
19.07.2019 07:50
- Son Güncelleme: 19.07.2019 09:18
Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2019'un ilk 6 aylık dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla, emeklilerin Temmuz ayı zam oranı ortaya çıktı.
Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışı yüzde 5.01 olarak gerçekleşti.
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