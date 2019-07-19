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Emeklinin zammı cepte! İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları...

Temmuz zamlarını öğrenen SSK emeklileri, zamlı emekli maaşlarına 17 Temmuz'da kavuşmaya başladı. Maaş ödemeleri 26 Temmuz'a kadar sürecek. Kuruşu kuruşu yaptığımız hesaba göre en az emekli maaşı 1.181 TL'ye ulaştı. Temmuz zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar oldu? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşları...

19.07.2019 07:50 - Son Güncelleme: 19.07.2019 09:18
Emeklinin zammı cepte! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2019'un ilk 6 aylık dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla, emeklilerin Temmuz ayı zam oranı ortaya çıktı.

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Emeklinin zammı cepte! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları...

Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışı yüzde 5.01 olarak gerçekleşti.

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Emeklinin zammı cepte! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları...

Memur emeklilerine de toplu sözleşmede belirlenmiş 2019'un ilk yarısına ilişkin yüzde 4'lük zam oranı aşıldığı için enflasyon farkı oluştu.

Emeklinin zammı cepte! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları...

Memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 6.02'ye ulaştı.

Emeklinin zammı cepte! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları...

Temmuz zamlarını öğrenen SSK emeklileri, yeni aylıklarına 17 Temmuz'da kavuşmaya başladı.

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