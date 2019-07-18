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Emekliye bu ay zam Ağustos’ta ikramiye! Emekli maaşı Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Yılın ikinci zammını almaya başlayan emekliler, Ağustos'ta da ikinci ikramiyelerine kavuşacak. lk 6 aylık enflasyona göre belirlenen yılın ikinci zammı maaşlarına yansıtılmaya başlayan emekliler, Kurban Bayramı'ndan önce de bin liralık ikramiyeyi hesabında görecek. Peki Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Yeni emekliler de Kurban Bayramı ikramiyesi alabilecek mi? İşte merak emeklileri ilgilendiren Kurban Bayramı ikramiyesi ile ilgili tüm detaylar...

18.07.2019 07:48 - Son Güncelleme: 18.07.2019 07:48
Emekliye bu ay zam Ağustos’ta ikramiye! Emekli maaşı Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 12 milyon emekli için başlayan bayram ikramiyesi uygulaması, önemli bir kazanç kapısı oldu.

Emekliye bu ay zam Ağustos’ta ikramiye! Emekli maaşı Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekliler, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi biner lira ikramiye alma hakkı elde etti.

Emekliye bu ay zam Ağustos’ta ikramiye! Emekli maaşı Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bu yılki bayram ikramiyelerinin ilki 31 Mayıs'ta ödendi.

Emekliye bu ay zam Ağustos’ta ikramiye! Emekli maaşı Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Önümüzdeki ay da emeklilere ikinci bayram ikramiyeleri ödenecek.

Emekliye bu ay zam Ağustos’ta ikramiye! Emekli maaşı Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

İlk 6 aylık enflasyona göre belirlenen yılın ikinci zammı maaşlarına yansıtılmaya başlayan emekliler, Kurban Bayramı'ndan önce de bin liralık ikramiyeyi hesabında görecek.

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