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  • 18.07.2019 09:34
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 09:34

2019 alt gelir grubu çekilişsiz kurasız yeni konutlar! İşte 10 bin peşin 305 lira taksitle !

evleri 10 bin peşin 305 lira taksitle ! İşte 2019 . TOKİ tarafından başlatılacak olan yeni bir kampanya ile 10 bin TL peşinatla vatandaşlar ev sahibi yapılacak. Uygun koşullarda ve makul taksit oranları ile başlatılacak olan bu kampanya ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi yapılması amaçlanıyor. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi yapılmaları adında başlatılan kampanyalara bir yenisi daha eklenecek. Başkanlığı tarafından başlatılacak olan kampanya kapsamında hem uygun peşinat hemde uygun kira ile vatandaşların ev sahibi olmaları amaçlanıyor.

TOKİ son dönemde alım gücü düşük vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ 50 bin konut projesinde çok iyi bir sınav verdi ve binlerce vatandaş artık ev sahibi oldu. TOKİ şimdi yeni projelerin startını verdi. Bu bağlamda yine alt gelir grubu ev sahibi yapılacak. Türkiye'nin bir çok ilinde binlerce konut için satışa çıkılacak. Haberimizde TOKİ'nin 10 bin peşin 305 lira taksitle sattığı evler hakkında bilgi verdik. Peki, TOKİ alt gelir grubu ve emekli başvuru şartları nelerdir? Toplu Konut İdaresi (TOKİ), dar gelirli vatandaş için yeni konut müjdesi verdi. 50 bin sosyal konut projesi yoğun talep gören kurum, çalışmalarını hızlandırdı.

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HaberlerEkonomi Haberleri2019 TOKİ alt gelir grubu çekilişsiz kurasız yeni konutlar! İşte TOKİ evleri 10 bin peşin 305 lira taksitle ev alma şartları!
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