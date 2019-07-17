TOKİ son dönemde alım gücü düşük vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ 50 bin konut projesinde çok iyi bir sınav verdi ve binlerce vatandaş artık ev sahibi oldu. TOKİ şimdi yeni projelerin startını verdi. Bu bağlamda yine alt gelir grubu ev sahibi yapılacak. Türkiye'nin bir çok ilinde binlerce konut için satışa çıkılacak. Haberimizde TOKİ'nin 10 bin peşin 305 lira taksitle sattığı evler hakkında bilgi verdik. Peki, TOKİ alt gelir grubu ve emekli başvuru şartları nelerdir? Toplu Konut İdaresi (TOKİ), dar gelirli vatandaş için yeni konut müjdesi verdi. 50 bin sosyal konut projesi yoğun talep gören kurum, çalışmalarını hızlandırdı.