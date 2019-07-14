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TOKİ’den açık artırma
TOKİ, , , ve 'da 267 konutu "Açık Artırma Yöntemi" ile satışa sunacak. 'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da açık artırma yöntemi ile 117 konut satılacak. 'de 2+1 ve 3+1 planında 53 konut açık artırmaya sunulacak. Bu konutlar, alıcılarına hemen teslim edilecek.

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