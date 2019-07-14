TOKİ evleri 50 bin kura çekilişleri tüm hızıyla devam ederken yeni gelen bir haber yüzleri güldürecek cinsten. TOKİ tarafından yapılan açıklamada çekilişsiz kurasız ev sahibi olma imkanı açıklandı. Bu bağlamda 14 bin lira peşinat, 770 lira taksitle ev sahibi olunabilecek. TOKİ Temmuz 2019 Türkiye geneli satış listesi güncellendi. Güncellenen yeni liste ile binden fazla konut satışa sunuldu.