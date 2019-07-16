Milyonlarca insanın gözü kulağı Meclis'te. Nedeni ise erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge yasası ile ilgili gelişmelerin yakından takip edilmesi. Vatandaşlar bu mevzuların Meclis gündeminde yer alıp almadığını öğrenmek istiyor.

Genel af yasası ve ceza indirimi haberleri milyonlar tarafından umut ediliyor. AK Parti'de yapılan toplantıda, Genel Kurul çalışmalarının temmuz sonuna kadar uzatılması ele alındı. Daha önce açıklanan yargı reformu paketine ilave olarak 3 paketin daha görüşülmesi planlanıyor. Buna göre, temmuz sonuna kadar kısmi af anlamına gelen infaz sürelerinin yeniden düzenlemesine ilişkin yargı paketinin yanı sıra, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni eğitim sistemi TBMM'de yasalaştırılacak. Peki genel af, hal yasası, kıdem tazminatı, nafaka, 3600 ek gösterge EYT yasası son durum çıktı mı?