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  • 17.07.2019 11:55
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 11:55

, , , , Meclis'e geldi mi? 17 Temmuz yasası son durum çıktı mı?

Milyonların gözü kulağı Meclis'te! Sebebi ise yasası, , , ek gösterge yasalarının çıkıp çıkmayacağı. TBMM gündeminde bu zamanlarda oldukça fazla konu yer alıyor. Bu bağlamda Af yasası ve ceza indiriminden ye, yeni askerlik sisteminden kıdem tazminata birçok konunun Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceği oldukça merak ediliyor. 23 Haziran sonrasında seçim tartışmalarının sona ermesinin ardından toplanması beklenen genel kurulun Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alması bekleniyor. Çalışmaların daha sonra Adalet Komisyonundan da geçerek Meclis'e geleceği belirtiliyor.

16 Temmuz af, EYT, hal yasası, ek gösterge son durum nedir?

Milyonlarca insanın gözü kulağı Meclis'te. Nedeni ise erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge yasası ile ilgili gelişmelerin yakından takip edilmesi. Vatandaşlar bu mevzuların Meclis gündeminde yer alıp almadığını öğrenmek istiyor.
Genel af yasası ve ceza indirimi haberleri milyonlar tarafından umut ediliyor. AK Parti'de yapılan toplantıda, Genel Kurul çalışmalarının temmuz sonuna kadar uzatılması ele alındı. Daha önce açıklanan yargı reformu paketine ilave olarak 3 paketin daha görüşülmesi planlanıyor. Buna göre, temmuz sonuna kadar kısmi af anlamına gelen infaz sürelerinin yeniden düzenlemesine ilişkin yargı paketinin yanı sıra, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni eğitim sistemi TBMM'de yasalaştırılacak. Peki genel af, hal yasası, kıdem tazminatı, nafaka, 3600 ek gösterge EYT yasası son durum çıktı mı?

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HaberlerEkonomi HaberleriEYT, hal yasası, kıdem tazminatı, nafaka, 3600 ek gösterge Meclis'e geldi mi? 17 Temmuz genel af yasası son durum çıktı mı?
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