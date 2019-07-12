Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 12.07.2019 14:51
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 13:11

Memur ikramiye artış oranları ne kadar oldu? 3600 ...

ve farkıyla birlikte temmuz itibarıyla emekli olmayı planlayan memurların alacağı ikramiyede artış olacak. Bu arada 5 milyon memur ve emekli için 1 Ağustos’ta başlıyor. Memur-Sen Başkanı Yalçın, ‘Bizim sunacağımız teklif bir iyileştirme paketi niteliğinde olacak’ dedi. 3600 için son durum ise oldukça merak ediliyor.

Memur ikramiye zam artış oranları ne kadar oldu? 3600 ek gösterge...

Memur maaşlarına ocak ayında yapılacak yüzde 10.7 oranındaki artış, memur emeklilerine de yansıtılacak. Emekli memur aylıkları ocak ayında yüzde 10.7 oranında artacak. Temmuz ayında ise toplu iş sözleşmesi uyarınca yüzde 5 artışa ilave olarak, ocak-haziran döneminde enflasyonun yüzde 4'ü aşması halinde aradaki fark yansıtılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMemur ikramiye zam artış oranları ne kadar oldu? 3600 ek gösterge...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri