Memur ikramiye zam artış oranları ne kadar oldu? 3600 ek gösterge...

Memur maaşlarına ocak ayında yapılacak yüzde 10.7 oranındaki artış, memur emeklilerine de yansıtılacak. Emekli memur aylıkları ocak ayında yüzde 10.7 oranında artacak. Temmuz ayında ise toplu iş sözleşmesi uyarınca yüzde 5 artışa ilave olarak, ocak-haziran döneminde enflasyonun yüzde 4'ü aşması halinde aradaki fark yansıtılacak.