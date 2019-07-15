Nafakada değer kaybı telafi edilir Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Eşimle 5 yıl önce boşandık. Mahkemenin çocuğumuz için verdiği nafaka yetmiyor, ne yapabilirim?

Mahkemenin çocuğunuz için hükmettiği nafaka iştirak nafakasıdır. Mahkeme, kararında iştirak nafakasının yıllık enflasyon oranına göre artırılacağı yönünde karar tesis etmişse, herhangi bir dava açmaksızın eski eşiniz nafakanızı yıllık enflasyon oranına göre atırarak ödeyecektir. Böyle bir düzenleme yapılmamışsa, nafakanın yıllar içinde kaybettiği değer kaybının telafisi, çocuğun ihtiyaçlarının artması veya nafaka borçlusu eşin ekonomik durumunun eskiye nazaran iyileşmesi nedenleri ile nafaka artırım davası açılabilecektir. Bu davada aile mahkemeleri yetkilidir.



MENFAATİ KORUMAK İÇİN HAKİM DEVREYE GIRER

Evimizin tapu kaydında aile şerhi var. Satış gerçekleştirmek zorundayız fakat eşim kötü niyetli olarak onay vermiyor. Ne yapabilirim?

Ailenin menfaati söz konusu olduğu durumlarda satışa rıza göstermeyen eşiniz için hakim müdahalesi talep edebilirsiniz. Bunun için aile mahkemesine başvurmanız gerekmektedir.





SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

