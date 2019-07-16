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  • 16.07.2019 12:40
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 13:49

Emekli ve memur ek ödeme aile oranı nedir? İşte Bağkur emeklisi ile memur !

Emekli ve memurlar lı maaşlarının yatmasını bekliyor. Bu bağlamda Temmuz ayının başında maaşlarına zam yapılmıştı. Temmuz zammı sonrası en düşük SKK 2008 öncesi emekli aylığı 2.000 TL, 2008 sonrası en düşük emekli aylığı 1.181 TL, Tarım Bağ-Kur aylığı 1.332 TL, Esnaf Bağ-Kur aylığı 1.688 TL oldu. Temmuzda zamlı maaş alacak olan memur emeklilerinin, her ay verilen ek ödemeleri tutarı da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödemenin tutarı zamlı aylıklardan hesaplanacağı için yükselecek. Emeklilerin taban maaşlarına ocak ayında eklenen yüzde 5.69’luk zammın haricinde ayrıca yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Yani aldığınız maaşın yüzde 4’ü kadar ek ödeme alırsınız. Peki emekli ve memur ek ödeme aile zam oranı nedir? İşte Bağkur emeklisi ile memur !

Emekli ve memur enflasyon aile zam oranı yüzde kaç?

SSK SGK Bağkur Temmuz emekli ve memur zamlı taban maaşları! Emekli ve memur enflasyon zam oranı yüzde kaç? Emekli maaşı Temmuz zammı geçtiğimiz günlerde enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Emekli maaşı ne kadar oldu? merak ediliyor. Haziran ayı enflasyon oranının yüzde 0.03 olarak açıklanması sonrası ilk altı aylık enflasyon oranı da yüzde 5.01 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memurlara da yüzde 6 oranın zam gerçekleştirilecek. 17-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı maaşlar emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrendiler. 17-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı maaşlar emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

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