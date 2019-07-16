İlk altı enflasyon Temmuz ayı rakamları TÜİK tarafından açıklanmıştı. Zam oranlarının belli olmasıyla birlikte milyonlarca emekli zamlı maaşların ödeneceği tarihi sabırsızlıkla beklemeye başladı. Maaşlar yatırılmadan önce emekli zamlı maaş hesaplama nasıl yapılır sorusu merak edilen sorular arasında yer alıyor. SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 25-29 Temmuz arasında yeni maaşlarını hesabında görecek. Emekliler, hesaplarında, net maaşlarının yüzde 5.01 artırılmış halini ve bu yeni maaş üzerinden hesaplanan aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemeyi görebilecek. Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Peki emekli ve memur zamlı maaş hesaplama nasıl yapılır? İşte SGK, SSK, Bağ-Kur emeklisi Temmuz maaş hesaplama...