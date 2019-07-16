Geliri olmayan aynı zamanda hiç bir şekilde sosyal güvencesi olmayan kişilere devlet tarafından 65 yaş aylığı bir başka deyişle yaşlılık aylığı veriliyor. Yüz binlerce vatandaş bu haktan yararlanıyor. Daha önceleri üç ayda bir yatırılan bu maaş Eylül 2018 kararı ile aylık ödenmeye başlamıştı. Aylık ödenen meblağ da 31 Haziran'a kadar 601 liraydı. 2022 sayılı yasaya göre; 65 yaş aylıkları memur maaş katsayısına bakılırsa belirleniyor. Bu katsayı, 3 Temmuz'da enflasyondaki artışa göre 0.13056'dan 0.138459'a çıktı. Doğrusu yüzde 6.05 oranında arttı. Meydana getirilen hesaplamayla yeni muhtaç yaşlı maaşı aylık 601 liradan 637 liraya çıkacak. Peki 65 yaş 2022 ve engelli aylığı Temmuz zammı ne kadar oldu? 2019 3 aylık 65 yaş aylığı kaç para, ne zaman ödenecek?