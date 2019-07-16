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Emekliye 1000 lira promosyon! Hangi banka emekliye kaç TL promosyon veriyor?

Emekli bankacılığı faaliyetlerine ağırlık veren bankalar, emeklilere promosyon yarışına girdi. Emeklinin kazancı 1000 liraya çıktı. '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü veren emekli ödemesine kavuşuyor. Peki emekliye verilecek 1000 liralık promosyon ile birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak? Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte liste liste bankaların emeklilere sunduğu promosyon imkanları...

16.07.2019 07:50 - Son Güncelleme: 16.07.2019 07:50
Emekliye 1000 lira promosyon! Hangi banka emekliye kaç TL promosyon veriyor?

Emekli bankacılığı faaliyetlerine ağırlık veren bankalar, emeklilere promosyon yarışına girdi.

Emekliye 1000 lira promosyon! Hangi banka emekliye kaç TL promosyon veriyor?

Emekliye pek çok özel imkan sunan bankalar, promosyon miktarını da bin liraya kadar çıkardı.

Emekliye 1000 lira promosyon! Hangi banka emekliye kaç TL promosyon veriyor?

Parayı almak için 3 yıl maaş sözü veriliyor.

Emekliye 1000 lira promosyon! Hangi banka emekliye kaç TL promosyon veriyor?

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor.

Emekliye 1000 lira promosyon! Hangi banka emekliye kaç TL promosyon veriyor?

FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.

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