16 Temmuz af, EYT, hal yasası, ek gösterge son durum nedir?

Milyonlarca insanın gözü kulağı Meclis'te. Nedeni ise erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge yasası ile ilgili gelişmelerin yakından takip edilmesi. Vatandaşlar bu mevzuların Meclis gündeminde yer alıp almadığını öğrenmek istiyor.

Genel af yasası ve ceza indirimi haberleri milyonlar tarafından umut ediliyor. AK Parti'de yapılan toplantıda, Genel Kurul çalışmalarının temmuz sonuna kadar uzatılması ele alındı.