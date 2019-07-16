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  • 17.07.2019 11:55
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 16:58

af, , , ek gösterge son durum nedir?

Milyonların gözü kulağı Meclis'te! Sebebi ise yasası, , , ek gösterge yasalarının çıkıp çıkmayacağı. TBMM gündeminde bu zamanlarda oldukça fazla konu yer alıyor. Bu bağlamda Af yasası ve ceza indiriminden ye, yeni askerlik sisteminden kıdem tazminata birçok konunun Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceği oldukça merak ediliyor.

16 Temmuz af, EYT, hal yasası, ek gösterge son durum nedir?

Milyonlarca insanın gözü kulağı Meclis'te. Nedeni ise erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge yasası ile ilgili gelişmelerin yakından takip edilmesi. Vatandaşlar bu mevzuların Meclis gündeminde yer alıp almadığını öğrenmek istiyor.
Genel af yasası ve ceza indirimi haberleri milyonlar tarafından umut ediliyor. AK Parti'de yapılan toplantıda, Genel Kurul çalışmalarının temmuz sonuna kadar uzatılması ele alındı.

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