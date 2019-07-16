İlk altı ayın enflasyon rakamları açıklanmasıyla birlikte gözler emekli ve memur maaşlarının yatırılacağı tarihe çevrildi. Milyonlarca emekli ve memur maaşların hangi tarihte yatırılacağını araştırmaya başladı. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personeller zamlı maaşlarını 16 Temmuz Salı günü alacak. SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 25-29 Temmuz arasında yeni maaşlarını hesabında görecek.

Memurlar zamlarına e-bordro üzerinden bakabilecek. Maaş bordrolarınızı görüntüleyebilmek için e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. Şifrenizi temin ettikten sonra öncelikle www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama linki üzerinden sisteme girerek maaş bordronuza bakabilirsiniz. Peki emekli ve memur zamlı maaşları ne zaman ödenecek?