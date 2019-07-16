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  • 17.07.2019 11:54
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 11:54

Temmuz ayı bugün yattı mı? Emekli ve memur lı maaşları ne zaman ödenecek?

2019 Temmuz ayı E-bordro bugün yattı mı? Emekli ve memur lı maaşları ne zaman ödenecek? Haziran ayı oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli vatandaşların alacağı zam oranı belli oldu. Zam oranlarının belli olmasıyla "Emekli ve memur zamlı maaşları ne zaman ödenecek?" sorusu yanıtı araştırılıyor. Peki, emekli ve memur maaşları ne zaman ödenecek? İşte maaşların yatırılacağı tarihler... Maaş bordrolarınızı görüntüleyebilmek için e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. Şifrenizi temin ettikten sonra öncelikle www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama linki üzerinden sisteme giriş yapın. Sisteme giriş yaptıktan sonra e-Bordro sorgulama sayfası üzerinden ilk adım olarak 'Yıl Seçiniz' butonunu kullanarak görüntülemek istediğiniz yılı seçin.

İlk altı ayın enflasyon rakamları açıklanmasıyla birlikte gözler emekli ve memur maaşlarının yatırılacağı tarihe çevrildi. Milyonlarca emekli ve memur maaşların hangi tarihte yatırılacağını araştırmaya başladı. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personeller zamlı maaşlarını 16 Temmuz Salı günü alacak. SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 25-29 Temmuz arasında yeni maaşlarını hesabında görecek.
Memurlar zamlarına e-bordro üzerinden bakabilecek. Maaş bordrolarınızı görüntüleyebilmek için e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. Şifrenizi temin ettikten sonra öncelikle www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama linki üzerinden sisteme girerek maaş bordronuza bakabilirsiniz. Peki emekli ve memur zamlı maaşları ne zaman ödenecek?

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