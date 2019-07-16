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  • 17.07.2019 11:58
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 09:58

2019 3 aylık kaç para, ne an ödenecek?

Sosyal güvencesi olmayan veya alma sürecinde bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara devlet yaşlılık maaşı veriyor. Yaşlılık maaşı almanın yolu kolaylaştırıldı. Yaşlılık maaşı almaya aday olan kişi daha önce ailesi ile beraber değerlendiriliyordu. Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren yaşlılık aylığını 1000 liraya çıkaracak olan düzenleme Meclis'e geldi. na ilişkin hazırlanan düzenleme kabul edilirse,.

Geliri olmayan aynı zamanda hiç bir şekilde sosyal güvencesi olmayan kişilere devlet tarafından 65 yaş aylığı bir başka deyişle yaşlılık aylığı veriliyor. Yüz binlerce vatandaş bu haktan yararlanıyor. Daha önceleri üç ayda bir yatırılan bu maaş Eylül 2018 kararı ile aylık ödenmeye başlamıştı. Aylık ödenen meblağ da 31 Haziran'a kadar 601 liraydı.

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