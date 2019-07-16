Geliri olmayan aynı zamanda hiç bir şekilde sosyal güvencesi olmayan kişilere devlet tarafından 65 yaş aylığı bir başka deyişle yaşlılık aylığı veriliyor. Yüz binlerce vatandaş bu haktan yararlanıyor. Daha önceleri üç ayda bir yatırılan bu maaş Eylül 2018 kararı ile aylık ödenmeye başlamıştı. Aylık ödenen meblağ da 31 Haziran'a kadar 601 liraydı.