İş dünyasından peş peşe 15 Temmuz açıklaması: İzin vermeyeceğiz
İş dünyası temsilcileri 15 Temmuz’un üçüncü yıl dönümünde yaşananların tekrarlanmaması için kararlılık mesajı verdi. Darbeci kalıntıların boş durmadığını gördüklerini belirten iş dünyası temsilcileri, dış müdahalelere izin vermeyeceklerini söylediler.
İş dünyasının temsilcileri de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili 'demokrasi zaferi' mesajı verdi.
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