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  • 15.07.2019 10:39
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 10:44

İş dünyasından peş peşe açıklaması: İzin vermeyeceğiz

İş dünyası temsilcileri ’un üçüncü yıl dönümünde yaşananların tekrarlanmaması için kararlılık mesajı verdi. Darbeci kalıntıların boş durmadığını gördüklerini belirten iş dünyası temsilcileri, dış müdahalelere izin vermeyeceklerini söylediler.

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