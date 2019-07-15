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  • 15.07.2019 09:54
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 10:01

'dan yeni rekoru: Bir günde 95 bin geldi

'nin en önemli döviz girdisi kaynaklarından sektöründe, dünyada en çok in ağırlandığı 3'üncü kent konumundaki 'da, 2019'un ilk aylarından bu yana kırılan rekorlara yenisi eklendi.

Antalya'dan yeni rekor!

'ya hava yoluyla 95 bin 5 geldi. Bu rakamla kentte, tüm zamanların gün rekoru kırıldı.

Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşılan kentte, bu yıl sonuna kadar toplam 16 milyon yabancı turist hedefleniyor.

TÜM ZAMANLARIN REKORU
Antalya inde, 'da yeni rekor kırıldı. Cumartesi günü Antalya'ya hava yoluyla gelen 95 bin 5 turistle, tüm zamanların 'gün' rekoru kırıldı.

Yılbaşından 13 Temmuz'a kadar kente gelen turist sayısı ise 6 milyon 653 bin 560'a ulaştı.

"BEREKETİMİZ ARTSIN"
Vali , sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Geçen yıla oranla temmuz ayında yüzde 15 artışla 1 milyon 78 bin 208, yıllık bazda ise yüzde 16 artışla 6 milyon 653 bin 560 kişinin Antalya'ya geldiğini bildiren Karaloğlu, "Günlük ziyaretçi sayısında temmuzda yeni rekor kırıldı. Nazar değmesin. Rabbim bereketimizi artırsın." ifadelerini kullandı.

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