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  • 12.07.2019 10:43
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 10:43

ve fark mı açıklaması! Bağkur emeklisi memur emeklisi ek zam ve ek ödeme oranı ne oldu?

Ocak ayında tüm memurlarla birlikte ve farkı mı alan emekliler şimdi Temmuz ayında yapılacak yılın 2. zammını bekliyordu. , Bağ-Kur ve memur emeklilerinin gözleri ayında yapılacak maaş zammı oranlarına çevrilmişti. Enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları hesaplarına yansıdı. Toplu sözleşme ve yatmayan memur emeklilerine ayrıca bu ay sonuna kadar ödeme yapılacak. ammın ardından en düşük memur emekli maaşı 2522 liraya çıkacak. Peki diğer emeklilerin maaşı ne kadar artacak? Derece, kademe, hizmet yılı ve branşlara göre kuruşu kuruşuna listeler açıklandı. İşte toplu sözleşme ve fark zammı açıklaması ve SSK Bağkur emeklisi ve memur emeklisi ek zam oranı

Büyük müjde! Emekli memur hem zam hem de fark alacak

Toplu sözleşme ve fark zammı açıklaması! SGK SSK Bağkur emeklisi ve memur emeklisi ek zam oranı ne olacak? Milyonlarca memur emeklisi hem daha önce imzalanan toplu sözleşmeye göre yapılması planlanan 2019 Temmuz maaş zammını hem 2019 yılı ilk altı aylık dönem sonunda ortaya çıkacak olan enflasyon rakamlarına bağlı olarak enflasyon farkı zammını hem de hükumetle yetkili sendika arasında bu yıl yeniden masaya oturularak gelecek 2 yıl için elde edilecek maaş zammını merak ediyordu. Bu arada Dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000'er lira ikramiye veriliyor. Bu yılın ilk ikramiyesi 31 Mayıs'ta hesaplara yattı. Ağustos da emekliler için ikramiye ayı olacak. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arife günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos arasında ödenmesi bekleniyor.

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