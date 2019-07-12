Toplu sözleşme ve fark zammı açıklaması! SGK SSK Bağkur emeklisi ve memur emeklisi ek zam oranı ne olacak? Milyonlarca memur emeklisi hem daha önce imzalanan toplu sözleşmeye göre yapılması planlanan 2019 Temmuz maaş zammını hem 2019 yılı ilk altı aylık dönem sonunda ortaya çıkacak olan enflasyon rakamlarına bağlı olarak enflasyon farkı zammını hem de hükumetle yetkili sendika arasında bu yıl yeniden masaya oturularak gelecek 2 yıl için elde edilecek maaş zammını merak ediyordu. Bu arada Dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000'er lira ikramiye veriliyor. Bu yılın ilk ikramiyesi 31 Mayıs'ta hesaplara yattı. Ağustos da emekliler için ikramiye ayı olacak. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arife günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos arasında ödenmesi bekleniyor.